تشييع الرقيب الشهيد جورج فيليب أبو شعيا

السبت, 18 شباط 2023

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة أبلح، قضاء زحلة الرقيب الشهيد جورج فيليب أبو شعيا الذي استشهد بتاريخ 16 / 2 /2023 في بلدة حورتعلا ــ البقاع، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين.

بدأ التشييع بإقامة مراسم التكريم من أمام مستشفى زحلة الحكومي، حيث أدّت له ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى بلدته أبلح، حيث أقيم حفل التأبين بحضور العقيد محمد الحلبي ممثلاً وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وألقى كلمة بالمناسبة، جاء فيها:"لقد آلى الجيش على نفسه ملاحقة المجرمين أينما وُجدوا وعلى رأسهم مروّجو المخدّرات، وإحباط مخطّطاتهم الخبيثة وتفكيك عصاباتهم، وذلك في إطار تولّيه مسؤولية الأمن والاستقرار في لبنان. سوف تُواصل المؤسسة العسكرية تحمّل مسؤولياتها مهما عَظُمت، وإنّ لنا في دماء شهدائنا الأبرار أمثال البطل جورج، خيرَ حافزٍ على متابعة المسيرة، فدماؤه لن تذهب هدراً، وإرثه المشرق سَيُنير دربنا وسيبقى حاضراً في وجداننا".