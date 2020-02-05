تشييع الشهداء الذين استشهدوا قبل ظهر يوم أمس في منطقة المشرفة – الهرمل

الاثنين, 10 شباط 2020

شيّعت قيادة الجيش العسكريين الشهداء الذين استشهدوا قبل ظهر أمس في منطقة المشرفة – الهرمل إلى مثواهم الأخير في بلداتهم، والشهداء هم: الرقيب الأول الشهيد علي اسماعيل في بلدة بريتال – بعلبك، الرقيب الأول الشهيد أحمد حيدر أحمد في بلدة المنصورة – الهرمل والجندي الشهيد حسن عز الدين في بلدة عرسال– بعلبك.

وقد أقيمت الصلاة على جثامينهم الطاهرة، بحضور حشد من الأهالي ورفاق السلاح وألقى ممثلون عن وزير الدفاع الوطني زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمات في احتفالات التأبين، أشادوا فيها بمسيرة الشهداء وتضحياتهم الجسام دفاعاً عن الوطن، وأكدوا أن هذا العمل الغادر الذي قام به القتلة المجرمون لن يرهب المؤسسة العسكرية وجنودها، وهي لن تتهاون على الإطلاق مع العابثين بالأمن والمعتدين على الأبرياء وهم سيلقون بلا شك جزاءهم العادل.