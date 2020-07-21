تشييع العريف المجند الشهيد أحمد صقر في بلدة قشلق – عكار

الأحد, 27 أيلول 2020

بحضور حشد من الأهالي ورفاق السلاح، شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة قشلق - عكار العريف المجند الشهيد أحمد صقر، الذي استشهد بتاريخ 27 /9 /2020 إثر تعرّض أحد مراكز الجيش في محلة عرمان – المنية لاعتداء إرهابي. استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم اللازمة له أمام المستشفى الحكومي في طرابلس، حيث أدّت ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى البلدة المذكورة.

وألقى العقيد المهندس عمر بركات، ممثلاً نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، كلمة بالمناسبة، نوّه فيها بالمزايا العسكرية والأخلاقية للشهيد، والتزامه الواجب العسكري، وجاء فيها: "يواجه وطننا سلسلة تحديات على مختلف المستويات، لا سيّما الإقتصادية والمعيشية منها، وهي تُلقي بثقلها على الوضع الأمني، ما يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجيش. لكن هذه المؤسسة التي وُلدت من رحم الوطن، وضمّت تحت حمايتها جميع اللبنانيين دون استثناء، لن تتوانى عن النهوض بواجباتها كاملة، بخاصة مكافحة الإرهاب وتفكيك خلاياه."