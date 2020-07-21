تشييع العريف المجند الشهيد عبد الرحمن وردة في بلدة الدورة – عكار

السبت, 07 تشرين الثاني 2020

بحضور حشد من الأهالي ورفاق السلاح، شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة الدورة - عكار العريف المجند الشهيد عبد الرحمن وردة، الذي استشهد بتاريخ 7/11/2020 إثر تعرّضه لإطلاق نار خلال قيامه بواجبه في جرد بلدة عرسال. استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم اللازمة له أمام مستشفى دار الأمل الجامعي - بعلبك، حيث أدّت ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى البلدة المذكورة.

وألقى العميد المهندس ابراهيم درنيقه، ممثلاً نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، كلمة بالمناسبة، نوّه فيها بالمزايا العسكرية والأخلاقية للشهيد، والتزامه الواجب العسكري، وجاء فيها: " لا شكَّ في أنَّ مزايا شهيدِنا كانتْ نتاجَ تربيةٍ وطنيّةٍ صالحة، في كنفِ عائلةٍ أحبّت الجيشَ وشجّعتْ ابنَها عبد الرحمن على التطوّع في صفوفِه، وهذا ليس غريبًا عن بلدتِكم الدورة المُحبّةِ للجيشِ والوفيّةِ للنهجِ الوطنيّ القويم".