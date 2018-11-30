تشييع المجند الشهيد الممددة خدماته محمد عقل الأشقر

الاثنين, 11 آذار 2019

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة عين الذهب - عكار، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين، المجند محمد عقل الأشقر الذي استشهد يوم أمس متأثراً بجراحه، بعد تعرّضه لإصابة أثناء تأديته مهمة حفظ أمن في مدينة بعلبك بتاريخ 30/11/2018. وبعد مراسم التكريم، تمَّ تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثمّ أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في بلدته عين الذهب.

وقد ألقى العميد الركن يوسف تكريتي ممثلاً وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة في المناسبة، جاء فيها: " لقد افتدى شهيدنا محمد بدمائه الطاهرة استقرار الوطن وسلامة المجتمع، وانضمّ إلى قافلة الشهداء الذين رسموا لنا طريق المجد، وجادوا بأنفسهم ليبقى بلدنا قوياً منيعاً. لذا نؤكد اعتزازنا بشهادتهم، ونجدد الأمل واليقين بأن وطننا خالد بخلود أبطاله، وعزيمة أبنائه".