تشييع المعاون الشهيد علي العفي

الاثنين, 13 تموز 2020

بحضور حشد من الأهالي ورفاق السلاح، شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة بعلبك المعاون الشهيد علي العفي، الذي استشهد بتاريخ اليوم في بلدة دورس، وقد أجريت له مراسم التكريم اللازمة أمام مستشفى دار الأمل، حيث تم تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في بلدة بعلبك. بالمناسبة ألقى العميد خالد زيدان ممثلاً وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة نوّه فيها بالمزايا العسكرية والأخلاقية للشهيد، والتزامه الواجب العسكري.