تشييع النقيب الشهيد أيمن نور الدين

الجمعة, 07 آب 2020

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة النميرية – مرج الوفا - الجنوب، النقيب الشهيد أيمن نور الدين، الذي استشهد جراء الانفجار الكارثي في مدينة بيروت، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين. وأقيمت مراسم التكريم اللازمة له أمام المستشفى العسكري المركزي في بدارو، حيث أدّت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى البلدة المذكورة. وقد ألقى العميد الركن محمد موسى ممثلاً كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة بالمناسبة، جاء فيها: " لا تخفى عليكم جسامةُ المأساة التي حلّت ببلدِنا نتيجةَ الانفجار المروّع في مرفأ بيروت، وهي كارثةٌ لا يمكن تجاوُزُها ولملمةُ آثارِها إلا بالصبرِ والصمود والتضامن. ذلك عَهْدُنا بوطنِنا الذي طالما نفضَ عنه غبارَ الحروب والويلات، وخاض العواصفَ وتحدّى الأخطار، فخرجَ في كلّ مرّة أكثرَ قوّةً وإصراراً، باتّحاد أبنائه وتماسُك جيشه."