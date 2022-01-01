تعرض مركز للجيش لإطلاق نار من إحدى القرى الحدودية

الأربعاء, 27 نيسان 2022

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

الحاقاً ببيانها السابق والمتعلق بمقتل المطلوب (م.م) سوري الجنسية الذي كان يقوم بعمليات تهريب أسلحة ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي بعدما حاول دهس عناصر الدورية التي كانت بصدد توقيفه.

تعرض بتاريخ 27 /4 /2022 الساعة 22.00 مركز الجيش في بلدة المجدل- عكار لإطلاق نار من إحدى القرى الحدودية.

وقد اتخذ الجيش الإجراءات اللازمة لضبط الحدود وملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.