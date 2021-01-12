تعرّض دورية إلى إطلاق نار خلال عملية توقيف أحد المطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك

الأربعاء, 13 تشرين الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 13 / 10 / 2021، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من رصد المطلوب (ع.و) في منطقة الشراونة – بعلبك، والصادرة بحقه 39 ملاحقة قضائية بجرائم مختلفة، منها: حيازة أسلحة حربية والإتجار بها، السرقة بقوة السلاح، إطلاق نار وإصابة عدد من الأشخاص، خطف مدنيين وعسكريين، التهديد، أعمال التزوير واستعمال المزوّر. وخلال عملية التوقيف، تعرضت الدورية إلى إطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف صاروخية، فقامت بالرد على مصادر النيران ما أدى إلى إصابة المطلوب الذي نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة وما لبث أن فارق الحياة.

وإثر ذلك، تعرّض أحد المراكز العسكرية في منطقة الشراونة لإطلاق نار، وقد عمد عناصر المركز إلى الرد بالمثل من دون وقوع إصابات.