تعرُّض دورية من مديرية المخابرات لاعتداء من قبل العدوّ الإسرائيلي وإصابة عنصُرَين

الثلاثاء, 14 آب 2018

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه في بلدة رميش ـــ بنت جبيل، ولدى قيام دورية من مديرية المخابرات بتفقُّد أرض بين النقطتين B36 وBP14، تعرضت لاعتداء من قبل دورية تابعة للعدو الإسرائيلي التي ألقت 6 قنابل دخانية، ما أدّى إلى إصابة عنصُرَين بحالة اختناق، ونشوب حريق امتدّ إلى داخل الأراضي المحتلّة.

حضرت على الفور دورية من الجيش اللبناني وجهاز الارتباط في قوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان والدفاع المدني، وعملوا على إخماد الحريق من الجهة اللبنانية.