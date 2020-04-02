تعميم حول توزيع المساعدات الاجتماعية على ىسائقي السيارات العمومية

السبت, 25 نيسان 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تنطلق مطلع الأسبوع المقبل عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على سائقي السيارات العمومية في كل المحافظات اللبنانية، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء ووفقا للّوائح التي وردت إلى قيادة الجيش.

وستتم عملية التوزيع التي تستمر عدّة أيام على السائقين في منازلهم وفقاً للوائح التي ستتبلغها البلدية، وعلى كل سائق أن يكون بحوزته المستندات التالية:



- بطاقة الهوية أو إخراج قيد إفرادي

- دفتر السيارة

- رخصة السوق العمومية

- إفادة خدمة من الضمان الإجتماعي، وفي حال عدم التمكن من الاستحصال عليها، تأمين إفادة من مالك السيارة بتأجيرها للسائق مصدقة من مختار المحلة مع صورة عن بطاقة الهوية للمالك.



وعلى كل سائق يستوفي الشروط ولم يرد إسمه ضمن اللوائح الموزعة على البلديات، المبادرة إلى الاتصال بالبلدية أو بمركز الاتصال Call center في قيادة الجيش، على الأرقام التالية:

05456944

05456963

05456976

05956153

05958780

وتشدّد قيادة الجيش على السائقين التجاوب مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال عملية تسلم المساعدات.