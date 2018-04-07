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تعميم نشاط الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية
تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم الى حضور وتغطية نشاطات الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية، وفقاً للبرنامج الآتي:
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التاريخ
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نوع النشاط
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المكان
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ملاحظات
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16 / 4 /2018
اعتباراً من الساعة 17.00
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جامعة البلمند- الكورة
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18 / 4 /2018 اعتباراً من الساعة 11.00
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إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام يشمل:
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محمية وادي الحجير
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برعاية سعادة النائب علي فياض وحضور نواب قضاءي بنت جبيل ومرجعيون وفعالياتها البلدية والتربوية والإجتماعية.
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18 / 4 /2018 اعتباراً من الساعة 10.00
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محمية عين زحلتا
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يحضره نواب ورسميون وفعاليات من المنطقة
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19 / 4 /2018 اعتباراً من الساعة 10.00
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سد القرعون
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20 / 4 /2018 اعتباراً من الساعة 16.00
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إقامة مباراة رياضية ودية بين فريق الناجين من الألغام وفريق نادي أكاديمية الرياضة الكروية للفتيات، يتخلله إلقاء كلمات بالمناسبة من ضمنها كلمة لرئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام وتوزيع كؤوس وميداليات.
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أنصار- ملعب الإمام موسى الصدر
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21 / 4 /2018 اعتباراً من الساعة 9.00
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إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام يشمل:
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مجمع باسل الأسد الثقافي- صور
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يحضره نواب ورسميون وفعاليات من المنطقة
• ملاحظة :
- لمزيد من الاستفسار عن برنامج الحملة الاتصال بالضابط المنسق على الرقم: 902208 /03
- يمكن الاطلاع على برنامج الحملة على موقع الجيش الالكتروني: www.lebarmy.gov.lb