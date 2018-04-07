تعميم نشاط الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية

16 / 4 /2018 اعتباراً من الساعة 17.00 إلقاء محاضرة حول التوعية من مخاطر الألغام. عرض مسرحية دمى للتوعية من مخاطر الألغام. جامعة البلمند- الكورة

18 / 4 /2018 اعتباراً من الساعة 11.00 إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام يشمل: إلقاء كلمات من ضمنها كلمة لرئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام وتوزيع دروع تكريمية. معرض صور عن التوعية وأشغال حرفية ويدوية من إنتاج مصابي الألغام. حقل ألغام وهمي يتم فيه عرض تدليلي حول كيفية إزالة الألغام. إقامة مرسم لرواد المعرض حول الألغام وتوزيع مواد توعية على الزائرين. زرع أشجار وورود في حديقة خاصة تكريماً لشهداء وضحايا الألغام والقنابل العنقودية. محمية وادي الحجير برعاية سعادة النائب علي فياض وحضور نواب قضاءي بنت جبيل ومرجعيون وفعالياتها البلدية والتربوية والإجتماعية.

18 / 4 /2018 اعتباراً من الساعة 10.00 جولة داخل المحمية. زراعة شجر الأرز. رسم حر للأطفال حول التوعية من مخاطر الألغام. فطور ميداني. محمية عين زحلتا يحضره نواب ورسميون وفعاليات من المنطقة

19 / 4 /2018 اعتباراً من الساعة 10.00 إقامة نشاطات ترفيهية ورياضية تتضمن إيصال رسائل التوعية إلى المستهدفين. إقام نشاطات رياضية (سلسلة بشرية حول بحيرة القرعون). غداء ميداني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. سد القرعون

20 / 4 /2018 اعتباراً من الساعة 16.00 إقامة مباراة رياضية ودية بين فريق الناجين من الألغام وفريق نادي أكاديمية الرياضة الكروية للفتيات، يتخلله إلقاء كلمات بالمناسبة من ضمنها كلمة لرئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام وتوزيع كؤوس وميداليات. أنصار- ملعب الإمام موسى الصدر