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تعيين العميد الركن أمين نجيب العرم رئيساً للأركان في الجيش، وترقيته إلى رتبة لواء ركن
الخميس, 04 نيسان 2019
بموجب المرسوم الرقم 4420 تاريخ 22/ 3/ 2019، عُيّن العميد الركن أمين العرم رئيساً للأركان في الجيش، وبموجب المرسوم الرقم 4522 تاريخ 4 /4 /2019، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.
في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:
- ولد في زقاق البلاط - بيروت بتاريخ 24/ 12/ 1963.
- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 19/ 5/ 1983.
- تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتباراً من 6/ 5/ 1985، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتباراً من 4/ 4/ 2019.
- حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، ويتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية.
- تابع عدّة دورات دراسية في الداخل والخارج، منها دورة تأسيسية في فرنسا ودورة عمل تحليلي في الأجهزة الاستخبارية في روسيا الاتحادية ودورة الحرب العليا في السودان.
- تدرج في وظائف مختلفة منها: آمر سرية في فوج تدخل، رئيس فرعين في كتيبة، ضابط في مديرية المخابرات، قائد فوج التدخل الثالث، رئيس فرع الأمن القومي في مديرية المخابرات، مساعد قائد الشرطة العسكرية، مدير التعليم في أركان الجيش للعمليات.
- حائز الأوسمة الآتية: الحرب – فجر الجنوب – الوحدة الوطنية – التقدير العسكري من الدرجة الفضية – الأرز الوطني من رتبتي فارس وضابط – الاستحقاق اللبناني من الدرجات الأولى والثانية والثالثة – الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002 – الفخر العسكري من الدرجة الفضية – مكافحة الإرهاب.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل من السيدة كارولين الهشي، وله ثلاثة أولاد: جاد، نجيب وندى.