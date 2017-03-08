تعيين العميد الركن سعدالله محي الدين الحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع وترقيته إلى رتبة لواء ركن

الأربعاء, 08 آذار 2017

بموجب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 8/3/2017، عيّن العميد الركن سعدالله محي الدين الحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وتمّت ترقيته الى رتبة لواء ركن، وفي ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية: