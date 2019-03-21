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تعيين العميد الركن ميلاد اسحق مفتّشاً عاماً في وزارة الدفاع الوطني، وترقيته إلى رتبة لواء ركن
الخميس, 04 نيسان 2019
بموجب المرسوم الرقم 4422 تاريخ 22/ 3/ 2019، عين العميد الركن ميلاد اسحق مفتّشاً عاماً في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم الرقم 4522 تاريخ 4/ 4/ 2019، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.
في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:
- ولد في النهرية ـــ عكار بتاريخ 25/ 12/ 1963.
- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 19/ 5/ 1983.
- تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتباراً من 6/ 5/ 1985، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتباراً من 4/ 4/ 2019.
- حائز ماستر في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية من جامعة السوربون في فرنسا، وإجازة جامعية في العلوم العسكرية من كلية الحرب في فرنسا ويتقن اللغات التالية: الفرنسية، الإنكليزية، الإسبانية والإيطالية.
- تابع عدّة دورات دراسية في الداخل والخارج، منها دورة أركان في فرنسا.
- تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: آمر فصيلة في لواء المشاة العاشر، آمر سرية في فوج التدخل الثالث، رئيس فرعين في لواء الحرس الجمهوري، قائد كتيبة في لواء المشاة الحادي عشر، رئيس قسم الأمن والتوجيه في قطاع جنوب الليطاني، معاون عملاني في قطاع جنوب الليطاني، رئيس قسم التعليم والتدريب في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، قائد لواء المشاة الأول، نائب رئيس الأركان للتجهيز.
- حائز الأوسمة الآتية: الحرب(مرّتين) – الجرحى(مرّتين) – فجر الجنوب - الوحدة الوطنية – التقدير العسكري من الدرجة الفضية – الأرز الوطني من رتبتي فارس وضابط – الاستحقاق اللبناني من الدرجات الأولى، والثانية والثالثة – الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002 – الفخر العسكري من الدرجة الفضية – مكافحة الإرهاب - ميدالية الدفاع الوطني الفرنسي
- الذهبية – وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة فارس.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل من السيدة مري الراعي وله ثلاثة أولاد: توفيق، كاميلا وياسمينا.
- والده المعاون أول الشهيد توفيق اسحق وشقيقه الملازم المغوار الشهيد ايليا اسحق.