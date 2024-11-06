تفجير ذخائر غير منفجرة

الأربعاء, 06 تشرين الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6 / 11 / 2024، ما بين الساعة 9,00 والساعة 10.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة عند مصب نهر الكلب – جبل لبنان.