تفجير ذخائر غير منفجرة

الأربعاء, 06 تشرين الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6 / 11 / 2024، ما بين الساعة 10.30 والساعة 13.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية.