تفقد رئيس الأركان اللواء اللوجستي- كفرشيما

الاثنين, 28 شباط 2022

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قبل ظهر اليوم اللواء اللوجستي في كفرشيما حيث اجتمع بالضباط والعسكريين، واستمع إلى إيجاز حول المهمات التي ينفذها اللواء والصعوبات التي يواجهها، ثم جال في أقسامه ومشاغله والمديريات التابعة له.

وتوجه اللواء الركن العرم إلى العسكريين بكلمة أشاد فيها بالإنجازات التي تمّ تحقيقها في مجالات عملهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبخاصة التطور التقني الملحوظ الذي شهده اللواء في الآونة الأخيرة. وتوجه إليهم بالقول: "لقد تميز أداؤكم بمستوى عالٍ من الانضباط والصلابة والإصرار والاندفاع على الرغم من قلة الموارد، من خلال تقديم المساندة اللوجستية إلى القطع العملانية على مساحة الوطن".

وختم رئيس الأركان قائلاً:" إن دوركم لا يقل أهمية عما تقوم به القطع العملانية، إنما هو دور فاعل وأساسي ومكمل لأي مهمة يقوم بها الجيش".