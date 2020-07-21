تفقد رئيس الأركان الوحدات المنتشرة في منطقة الشمال

الجمعة, 25 أيلول 2020

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم الوحدات المنتشرة في منطقة الشمال، حيث زار قيادة كل من منطقة الشمال، ولواءي المشاة العاشر والثاني عشر، وفوج التدخل الأول، واستمع إلى إيجاز حول الإجراءات الأمنية المتخذة لحفظ الأمن، ثمّ اجتمع بالضباط والعسكريين وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة.

وأشار اللواء العرم إلى أن العمل الإرهابي في جبل البداوي، الذي أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين، سيزيد المؤسسة العسكرية صلابةً ويقظة وتصميماً، معتبراً أن دماء الشهداء وتضحياتهم الغالية لن تذهب هدراً، وأن جذور الأرزة تزداد تشبثاً بالأرض كلما ارتوت من دمائهم التي لا تقدر بثمن.

وختم داعياً العسكريين إلى التحلي بالمسؤولية والحفاظ على الجهوزية التامة في هذه المرحلة الدقيقة.