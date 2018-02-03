تفقد رئيس الأركان فروعاً تابعة لمديرية المخابرات وفوج الإشارة في الفياضية

الأربعاء, 21 آذار 2018

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك عدّة فروع تابعة لمديرية المخابرات في الفياضية، حيث جال في أقسامها واطّلع على أوضاعها، وقد نوّه خلال لقائه الضباط والعسكريين بدور مديرية المخابرات الاستباقي في كشف شبكات العدو الإسرائيلي والخلايا الإرهابية، وملاحقة مرتكبي الجرائم المنظمة، مؤكداً ضرورة المحافظة على الحيادية خلال العملية الانتخابية والبقاء على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء.

كذلك تفقّد اللواء الركن ملّاك فوج الإشارة، واطّلع على أوضاعه ومهمّاته، ثمّ اجتمع بالضباط والعسكريين، وأثنى على الدور المهم للفوج في تأمين الاتصالات بين مختلف وحدات الجيش، وعلى التقدّم التقني والفنّي الذي أحرزه في هذا المجال. وختم داعياً العسكريين إلى مزيد من الجهوزية في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى حرص قيادة الجيش على صون حقوق العسكريّين ومكتسباتهم.