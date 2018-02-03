تفقد قائد الجيش الوحدات المنتشرة على الحدود الجنوبية

الأربعاء, 20 حزيران 2018

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون الوحدات المنتشرة على الحدود الجنوبية، حيث جال في مراكزها الأمامية عند الخط الأزرق، واطّلع على إجراءاتها الدفاعية والأمنية للتصدّي لأي اعتداء إسرائيلي محتمل، والحفاظ على استقرار المناطق الحدودية.

وقد شدّد العماد عون خلال لقائه الضباط والعسكريين على أن لبنان يواجه ثلاثة تحديات، هي العدو الإسرائيلي والإرهاب والمخدرات، معتبراً أنّ الجيش يتسلّح بقوة الحق في الدفاع عن الأرض والحدود ضدّ الأطماع الإسرائيلية. ولفت إلى أنّ الخطر الإرهابي قد أُزيل بدرجة كبيرة، لكن مخططاته مستمرة وذلك يستدعي أقصى درجات الجهوزية واليقظة.

كما أشار إلى أن المخدرات آفة قاتلة تتفشّى في المجتمع وتطال اللبنانيين من مختلف الأعمار، وتستوجب تضافر الجهود الأمنية والاجتماعية للقضاء على مصادرها والتوعية من خطرها المدمّر.

وختم مطمئناً إلى أن الجيش يضع الاستقرار في رأس أولوياته، وسيبقى العمود الفقري للوطن مهما كلّف ذلك من أثمان وتضحيات.