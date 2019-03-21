تفقد قائد الجيش قيادتي لواء المشاة الثامن وفوج التدخل الرابع وغرفة العمليات في وزارة الدفاع

الأربعاء, 01 كانون الثاني 2020

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون عشية رأس السنة قيادة لواء المشاة الثامن في منطقة السعديات، وقيادة فوج التدخل الرابع في ثكنة هنري شهاب، لمعايدة الضباط والعسكريين. وتوجّه إليهم بكلمةٍ قال فيها: "في ظلّ هذا الوضع الدقيق الذي نعيشه، نفّذت وحدات الجيش المهام الموكلة إليها بنجاح، ما يُعدُّ إنجازاً يجعلنا جميعاً نفتخر به." وأضاف: "أنتم أنقذتم لبنان وتمكّنتم من التعامل مع الأحداث والتظاهرات بحكمة وإرادة قوية وإيمان بوطنكم. تعاملتم بليونة حيث يجب، وبحزمٍ وشدّة حيث يجب أيضاً. نحن نتحمّل مسؤولياتنا بكل أمانة واقتناع، ونعمل برباطة جأشٍ لحماية كل المواطنين، ونأمل أن يتمّ التوصّل سريعاً إلى حلول سياسيّة لمعالجة الأوضاع الراهنة.

ودعا العماد عون العسكريين إلى التنبّه من الشائعات، وبخاصة تلك التي تبثُّها بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تفقّد قائد الجيش غرفة العمليات في وزارة الدفاع للاطّلاع على المهام التي تنفّذها القوى العسكرية المنتشرة في كلّ المناطق اللبنانية، وحضر أيضاً مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، إضافةً إلى ضباط من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام وممثّلين عن الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت.