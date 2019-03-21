تفقّد قائد الجيش فوج المضاد للدروع في الفياضية

الخميس, 28 آذار 2019

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، فوج المضاد للدروع في ثكنة شكري غانم - الفياضية، حيث جال في أقسامه، مطّلعاً على سير العمل في غرفة العمليات وعلى التقنيات الحديثة المستخدمة لمتابعة وحداته المنتشرة عملانياً، واستمع إلى شرح عن كيفية العمل على مشبّهات الرمي.

وتوجّه إلى العسكريين بكلمة جاء فيها: "منذ يومين استشهد رفيق لنا في منطقة الشمال أثناء القيام بواجبه، وانضمّ إلى رفاقه الشهداء الذين يسقطون على مذبح الوطن ويروون أرضه بدمائهم".

وأضاف: "بفضل تضحياتكم يعيش اللبنانيون بأمان. لدي ملء الثقة في أنكم تؤدون مهمتكم بحرفية عالية من أجل قضية سامية وهي الدفاع عن وطننا. وقد أثبتّم أنكم على قدرٍ عالٍ من المسؤولية في مهمات كثيرة".

ودعا العماد عون العسكريين إلى الابتعاد عن الآفات التي تصيب مجتمعنا، لا سيما المخدرات، مشيراً إلى أنه يجب مكافحتها بوسائل شتى.

ثمّ اجتمع بالضباط واستمع إلى إيجاز عن المهمات التي ينفذها الفوج في منطقة انتشاره.