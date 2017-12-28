تفقّد قائد الجيش مديرية القوامة في كفرشيما

الاثنين, 29 كانون الثاني 2018

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، مديرية القوامة في كفرشيما، حيث جال في أقسامها، واطلع على سير العمل ثمّ اجتمع بالضباط والعسكريين وزوّدهم التوجيهات اللازمة.

وقد نوّه قائد الجيش بجهودهم اليومية للحفاظ على جهوزية المديرية وتأمين متطلبات الجيش، وأكد الدور الأساس للمديرية في دعم الوحدات العملانية، مشدّداً على أهمية تكامل قوى الجيش القتالية واللوجستية والإدارية، لافتاً إلى أنّ التجارب البعيدة والقريبة أثبتت بشكلٍ لا لبس فيه، أنّ لا مجال للنصر في المعركة من دون لوجستية كفوءة وقادرة على مواكبة وحدات الميدان بصورة مرنة وفعّالة. وختم داعياً إيّاهم إلى العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، لأن المؤسسة العسكرية هي محط ثقة المواطنين وخيارهم جميعاً، والضمانة الأكيدة للحفاظ على الوطن.