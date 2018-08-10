تفقُّد رئيس الأركان فوج التدخل الثالث في منطقة المنارة ـــــ بيروت

الأربعاء, 12 أيلول 2018

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك قبل ظهر اليوم، قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة المنارة ـــــ بيروت، حيث جال في فروعه ووحداته، واطّلع على مهماته الأمنية ونشاطاته التدريبية، واجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم التوجيهات اللازمة.

وقد نوه اللواء الركن ملّاك بأداء الفوج وجهوده خلال السنوات الفائتة لضبط الأمن في العاصمة بيروت وحماية المؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكداً أنّ أولوية الجيش في ظل التحديات القائمة، العمل على ترسيخ الاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية، لأنه من المقدسات الوطنية ويشكّل الأساس المتين لانطلاق ورشة النهوض بالوطن على جميع الصعد، مطمئناً إلى أن الأمن في لبنان بخير، والجيش سيواجه بحزم أي محاولة للإخلال به وبالسلم الأهلي.

وختم رئيس الأركان داعياً العسكريين إلى تكثيف التدريب النوعي، وإلى مزيد من اليقظة والجهوزية لتنفيذ المهمات المطلوبة.