تفقُّد رئيس الأركان فوج المدفعية الأول

الخميس, 03 نيسان 2025

تفقَّد اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان قيادة فوج المدفعية الأول في منطقة الكرنتينا – بيروت، حيث التقى عناصر الفوج ووجّه لهم التهنئة بمناسبة الأعياد، مثنيًا على احترافهم في أداء الواجب، ومشدّدًا على أهمية الانضباط والمناقبية لاستمرار المؤسسة العسكرية ونجاحها. كما جال في أقسام الفوج واستمع إلى إيجاز حول مهماته، والصعوبات التي يواجهها للحفاظ على الجهوزية.

كذلك تفقّد سير العمل في إنشاء الفرن العسكري الذي سيؤمن مادة الخبز لمختلف وحدات الجيش.