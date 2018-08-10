تفقُّد رئيس الأركان وحدات منتشرة في منطقة الشمال

الأربعاء, 05 أيلول 2018

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك قبل ظهر اليوم، قيادة فوج المدفعية الثاني في البترون وقيادة منطقة الشمال ولواء المشاة الثاني عشر، حيث اطّلع على مهمات الوحدات العسكرية ونشاطاتها المختلفة، واجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم بالتوجيهات اللازمة.

وقد نوه رئيس الأركان بالمساهمة الفاعلة لفوج المدفعية الثاني في حسم معركة فجر الجرود، وجهوزيته العالية للحفاظ على الاستقرار في مناطق انتشاره، كما أشاد بجهود قيادة منطقة الشمال وتضحيات لواء المشاة الثاني عشر خلال السنوات الفائتة لإعادة الأمان والطمأنينة إلى مدينة طرابلس والشمال عموماً، مؤكداً أن الوضع الأمني في لبنان تحت السيطرة، وهو الأفضل بين بلدان المنطقة والعالم، وذلك يعود إلى نجاح الجيش في استئصال الإرهاب، وجهوزيته الدائمة لدرء الأخطار المحدقة بالوطن. وفي الختام، شدد على البقاء بالمرصاد للمخلّين والعابثين بأمن المواطنين، ومرتكبي الجرائم المنظمة في مختلف المناطق اللبنانية.