تفقُّد قائد الجيش قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية

الثلاثاء, 06 شباط 2024

تفقَّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية، حيث التقى الضباط والعسكريين واطّلع على المهمات المنفذة وسير العمل في مختلف الأقسام.

وزار قسم الأدلة الجنائية حيث جرى عرض التقنيات المستحدثة ضمن إطار تطوير إمكانات كشف الجريمة ثم استمع إلى إيجاز عن المهمات التي تتولاها وحدات الشرطة العسكرية، بخاصة في سياق المحافظة على المناقبية والانضباط والقيام بالتحقيقات.

وأشاد العماد عون بصمود العناصر واستمرارهم رغم الصعوبات، معتبرًا أن الانضباط هو عصب الجيوش، وأن صمود الجيش هو السبب الأساسي في الحفاظ على الاستقرار الأمني. وقال: "الجيوش تُبنى للدفاع عن الأرض، ونحن نواصل التضحية دفاعًا عن لبنان لأن التضحية هي في صلب شعارنا، وهدفُنا مصلحة بلدنا فقط".

وختم بالقول: "فليبقَ إيمانكم بوطنكم ثابتًا ولا تعبؤوا بالشائعات".