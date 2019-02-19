تكريم رئيس بلدية جديدة مرجعيون قائد الجيش: محبّة اللبنانيين سلاحنا الأساسي

كرّم قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيس بلدية جديدة مرجعيون السيد أمال الحوراني وعقيلته السيدة ريما ونجله السيد وائل، لتقديمهم هبة مالية للجيش بقيمة 500 ألف دولار، وذلك في احتفال أُقيم في نادي ضباط اليرزة، حضره عدد من الضباط.

ووجّه العماد عون الشكر إلى السيد الحوراني وعائلته، باسم كل جندي وعائلة شهيد، على الهبة التي عاد ريعها لعائلات الشهداء ومستوصفَي جزين وجبل لبنان في الطبابة العسكرية، وقال: «سلاحنا الأساسي في الجيش هو محبة اللبنانيين»، ثم قدّم له درعًا تقديريةً.

من جهته، اعتبر السيد الحوراني أنّ هذه التقدمة هي واجب على كل مواطن تجاه المؤسسة العسكرية، منوّهًا بما تقوم به من أجل لبنان واللبنانيين، وقال: «الجيش اللبناني هو كرامتنا وضمانتنا». بعدها أعلن باسمه وباسم عقيلته ونجله، عن تقديم هبة مالية ثانية للجيش بقيمة 500 ألف دولار. وقد أعلن العماد عون أنّها ستكون للمساهمة في ترميم وإعادة تأهيل غرف العمليات الجراحية في المستشفى العسكري المركزي.