تلاوة أمر اليوم لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة للمقاومة والتحرير

الخميس, 24 أيار 2018

أقيم قبل ظهر اليوم، احتفال عسكري رمزي في باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة للمقاومة والتحرير، حضره نائب رئيس الأركان للعديد العميد الركن خليل يحي ممثلاً قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حاتم ملّاك، وقادة الأجهزة والوحدات التابعة للقيادة وضباطها، والموظفون المدنيون، إذ جرت مراسم رفع العلم وتلاوة أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش بالنيابة إلى العسكريين في المناسبة، وعرض عسكري شارك فيه عدد من الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة، كما أقيمت احتفالات في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس، والقوات الجوية والبحرية وسائر الوحدات الكبرى، تخللتها تلاوة أمر اليوم وعروض عسكرية رمزية.