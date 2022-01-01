تلاوة أمر اليوم لمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير

الخميس, 23 أيار 2024

لمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، ترأسه اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة. وتلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة.

كما أقيمت مراسم لتلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس والقوات الجوية والبحرية وبقية الوحدات الكبرى.

ربطًا: أمر اليوم.