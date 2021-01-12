تمارين تدريبية تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية في إطار تمرين Sofex 2021

الأربعاء, 03 تشرين الثاني 2021

تابعت وحدات من الجيش مناوراتها التي تندرج في إطار تمرين Sofex 2021 حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب الذي يُنفذ بالاشتراك مع مدرسة القوات الخاصة وفريق تدريب أميركي.

وفي هذا الإطار نفذت وحدة من مغاوير البحر بمشاركة وحدة من القوات البحرية هجوماً يُحاكي محاولة تهريب مطلوبين للأجهزة الأمنية عبر البحر باتجاه أوروبا بواسطة مركب صيد قرب جزيرة الأرانب ـــ طرابلس.

كما قامت وحدة من الفوج المجوقل بتنفيذ عملية تحاكي القضاء على خلية إرهابية متمركزة في وطى الجوز في أعالي كسروان ومنعها من تنفيذ أعمال إرهابية في الداخل اللبناني.