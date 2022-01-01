تمارين مشتركة قبالة شاطئ طرابلس

الأربعاء, 20 تموز 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفّذت وحدة من القوات البحرية بالاشتراك مع عناصر من مديرية التوجيه ـــ قسم الحرب النفسية والشرطة العسكرية ومديرية التعاون العسكري ـــ المدني والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني قبالة مرفأ طرابلس، تمريناً يحاكي استجابة لمهاجرين غير شرعيين تمّ إنقاذهم من قبل القوات البحرية، وذلك ضمن إطار التمرين المشترك Resolute Union 2022 الذي ينفّذ بالتعاون بين وحدات الجيش اللبناني وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني.