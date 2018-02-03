تمرين قتالي بالذخيرة الحية في حقل رماية الطيبة- بعلبك

الثلاثاء, 06 آذار 2018

نفّذ فوج التدخل السادس في حقل رماية الطيبة- بعلبك، بحضور عدد من الضباط، تمريناً قتالياً بالذخيرة الحيّة، شارك فيه عناصر الدورة التدريبية المفتتحة في مجال الاستطلاع بإشراف فريق تدريب فرنسي، وتخلله رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة، وفي الختام جرى عرض إيجاز عن التمرين وتوزيع شهادات للمتخرجين.

ويأتي هذا التمرين في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات، واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية.