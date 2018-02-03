تمرين قتالي مشترك بين الجيشين اللبناني والأميركي Resolute response

الجمعة, 06 تموز 2018

نفّذت وحدات من القوات البحرية والجوية وفوجي الهندسة ومغاوير البحر، والشرطة العسكرية، ومديرية التعاون العسكري - المدني، بالاشتراك مع فريق تدريب أميركي تمريناً قتالياً مشتركاً "Resolute response "، حضره العميد الركن البحري حسني ضاهر ممثلاً العماد قائد الجيش، وعدد من ضباط الجيشين اللبناني والأميركي، يحاكي فرضية قتالية في مجالات: الغطس، إتلاف ذخائر، بحث وإنقاذ، اعتراض وتفتيش سفن، التعاون العسكري – المدني، الأدلة الجنائية وطب الغطس. وفي الختام أقيم حفل كوكتيل في قاعدة جونية البحرية لمناسبة الانتهاء من التمرين.