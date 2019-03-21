تمرين مشترك بين الجيشين اللبناني والأميركي Resolute Response

الخميس, 11 تموز 2019

نفّذت وحدات من الجيش بالاشتراك مع فريق تدريب أميركي تمريناً مشتركاً بعنوان”Resolute Response“، بحضور نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن نواف الجباوي والملحق العسكري الأميركي في لبنان العقيد Micheal Feely وعدد من ضباط الجيشين اللبناني والأميركي. وشاركت فيه عناصر من: القوات البحرية، فوجي الهندسة ومغاوير البحر، الشرطة العسكرية، الطبابة العسكرية ومديرية التعاون العسكري – المدني، التي عملت على تحسين مستوى الأداء القتالي في مجالات الغطس، إتلاف ذخائر، بحث وانقاذ، اعتراض وتفتيش سفن، التعاون العسكري – المدني والأدلة الجنائية وطب الغطس. ويعتبر هذا التمرين واحداً من سلسلة تمارين تهدف إلى تطوير قدرات الوحدات المختلفة على العمل في عرض البحر وتنسيق جهودها المشتركة بغية التصدي للتهديدات البحرية.