تمرين مشترك بين الجيش اللبناني وسفينة حربية ألمانية

الأربعاء, 23 أيار 2018

نفّذت وحدات من القوات البحرية والجوية في الجيش، بالاشتراك مع السفينة الحربية الألمانية "FGS MAGDEBURG" التابعة للقوة البحرية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، تمريناً تكتياً في البقعة البحرية مقابل مدينة صيدا، حول رصد سفينة مشبوهة واعتراضها، تخللته عمليات هبوط من الطوافات على السفينة بواسطة تقنية الحبل السريع، وتمارين دهم وتفتيش سفن.

ويأتي هذا التمرين في إطار التعاون العسكري بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.