تمرين مشترك بين الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل مقابل شاطئ بيروت

الثلاثاء, 25 نيسان 2023

نفّذت وحدات من القوات البحرية والجوية بالاشتراك مع القوات البحرية التابعة لليونيفيل تمريناً قتالياً مقابل شاطئ بيروت، حضره السفير الألماني في لبنان السيد Andreas KINDL وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro، وقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن البحري هيثم ضناوي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوين. يحاكي التمرين فرضية اعتراض مركب مشبوه في البحر لتفتيشه، وذلك في إطار تقييم قدرات القوات البحرية في مجالات: رصد المياه الإقليمية اللبنانية والسيطرة عليها، وجهوزية فرق تفتيش السفن.