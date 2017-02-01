تمرين مشترك للجيش مع طواقم متخصّصة من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني

الجمعة, 31 آذار 2017

نفذت وحدات من فوج التدخل الأول وطوافات من القوات الجوّية، بالتعاون مع طواقم متخصّصة من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني ومستشفى ألبير هيكل وبلدية رأس مسقا، تمريناً مشتركاً في محلة رأس مسقا – طرابلس، يحاكي التعامل مع فرضية حصول قتال في أماكن مبينة.

حضر التمرين عضو المجلس العسكري اللواء الركن جورج شريم وعدد من الضباط، إلى جانب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وأمين عام الصليب الأحمر اللبناني السيد جورج كتاني ونقيب أطباء الشمال عمر عياش، وعدد من الشخصيات الرسمية والطبية والروحية والاجتماعية، وتخلّلته رمايات بالذخيرة الخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة، وعمليات إغاثة مصابين وإخلائهم بواسطة الآليات والطوافات، بالتزامن مع أعمال إطفاء الحرائق، وتوزيع الحاجات الضرورية على الأشخاص المنكوبين. ويأتي هذا النشاط في إطار تفعيل التنسيق والتعاون بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات الطبية.