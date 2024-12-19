تنبيه المواطنين إلى عدم الاقتراب من مناطق عمل الوحدات العسكرية

الخميس, 19 كانون الأول 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تُواصل وحدات الجيش فتح الطرقات ورفع الركام وإجراء مسح هندسي وتفجير الذخائر غير المنفجرة في المناطق التي تعرضت للقصف جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وذلك إفساحًا في المجال لعودة الأهالي إلى منازلهم عند توافر الظروف الملائمة.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من مناطق عمل هذه الوحدات والإفادة عن أي جسم مشبوه لتسهيل مهماتها.