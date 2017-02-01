تنفيذ تدابير أمنية في منطقة بيروت الكبرى وفي المنطقة البحرية من مرفأ بيروت إلى منطقة خلدة

الخميس, 17 كانون الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تنفيذاً للتدابير الأمنية لمناسبة انعقاد القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت، تدعو قيادة الجيش المواطنين والصيادين إلى عدم التواجد بزوارقهم في المنطقة البحرية الممتدّة من مرفأ بيروت إلى منطقة خلدة وبعمق 4 ميل بحري من الشاطئ، بالإضافة إلى عدم استخدام الطائرات المسيّرة عن بعد في منطقة بيروت الكبرى، وذلك بتاريخي 19 و 20 /1 /2019 تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.