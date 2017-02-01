الثلاثاء, 15 كانون الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

باشرت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية مشددة في منطقة بيروت الكبرى، لمناسبة انعقاد القمة العربية الاقتصادية التنموية.

وتذكّر قيادة الجيش المواطنين بالقرار الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الذي يقضي بوقف العمل بتراخيص حمل الأسلحة في منطقة بيروت الكبرى اعتباراً من 15 / 1 / 2019 ولغاية 22 / 1 / 2019، باستثناء التراخيص الممنوحة لذوي الصفة الدبلوماسية، ومرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب والطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية المعنية فقط، وموظفي السفارات الأجنبية بالإضافة إلى تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة.