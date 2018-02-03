تنفيذ تمرين ونشاطات مشتركة بين الجيش والمجموعة البحرية الفرنسية

الجمعة, 09 آذار 2018

نفّذت وحدات من القوات البحرية وفوج مغاوير البحر في الجيش بالاشتراك مع المجموعة البحرية الفرنسية "JEANNE D’ARC" التي تزور لبنان حالياً، وبحضور قائد القوات البحرية الفرنسية العاملة في البحر المتوسط الأميرال Charles- Henri De Ché والسفير الفرنسي Bruno FOUCHER وعدد من الضباط، تمريناً تكتياً في عرض البحر قبالة شاطئ أنفة، تخللته رمايات بواسطة الأسلحة الرشاشة والمدفعية، واستطلاع واقتراب من الشاطئ، بالإضافة إلى رفع عناصر وأعتدة بواسطة الطوافات. ويأتي هذا التمرين في إطار برنامج التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والفرنسي.