تنفيذ رماية بحرية مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية PROVENCE

الجمعة, 08 أيار 2020

نفّذت مراكب تابعة للقوات البحرية وطوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني تمريناً مشتركاً مع الفرقاطة الفرنسية PROVENCE وزوارق تابعة لمجموعة البحرية الفرنسية، عبارة عن رماية بحرية تُحاكي مهاجمة سفينة مشبوهة وتفتيشها من قِبل فريق تفتيش مشترك متخصّص وذلك في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة. وتهدف هذه التمارين إلى المحافظة على جهوزية القوّات البحرية، وتمكينها من التحرّك السريع ضدَّ أيّ تهديد محتمل في المياه اللبنانية.