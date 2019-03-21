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تنفيذ رماية جوية في حقل رماية حنوش - حامات بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون
الخميس, 11 نيسان 2019
بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الأميركية السيدة إليزابيت ريتشارد وعدد من كبار الضباط، نفّذت القوات الجوية في حقل رماية حنوش - حامات، رماية بواسطة المذنبات نوع APKWS عيار 70 ملم الموجهة بالليزر، وتم تجربتها للمرة الأولى بعد تسلّم طائراتA-29 Super tucano.
وتكمن أهمية هذه الرماية في اختبار القدرة على التكامل بين الطائرتين نوعCessna Caravan وA-29 Super tucano ووحدات المناورة، لإصابة الأهداف بدقة متناهية.