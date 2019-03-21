تنفيذ عملية إبرار ضمن تمرين Cèdre bleu 2019

الأربعاء, 19 حزيران 2019

في إطار تمرين Cèdre Bleu 2019 المشترك بين الجيشين اللبناني والفرنسي، نُفّذت اليوم عملية إبرار في قاعدة جونية البحرية شاركت فيها حاملة الطوافات البرمائية (Dixmude)، وثلاثة مراكب إنزال من المجموعة البحرية الفرنسية، ومركب إنزال وخافرتان من القوات البحرية في الجيش اللبناني وعسكريون من فوج مغاوير البحر.

وتعتبر هذه العملية على درجة عالية من الأهمية، لكونها تعزّز قدرات التنسيق البحري والجوي بين الوحدات المشاركة في جميع مراحل التمرين، وترفع مستوى الاحترافية خلال حماية الشواطئ والتصدي للأخطار البحرية في المياه الإقليمية.