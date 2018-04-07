تنفيذ عملية دهم في بلدة حورتعلا

الجمعة, 18 أيار 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 18 / 5 / 2018 في بلدة حورتعلا، منزل المدعو محمد حاتم المصري المطلوب بموجب عدّة وثائق أمنية بجرم إطلاق نار من أسلحة حربية وصاروخية. وفي أثناء عملية الدهم تعرّضت الدورية لإطلاق النار من أسلحة حربية من داخل المنزل المذكور، ما دفع عناصر الدورية إلى الرد بالمثل من دون وقوع إصابات. وبنتيجة العملية تمّ توقيف المدعو المصري وشقيقه حسن والسوري عبد الكريم عبد الحكيم محمد، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية المختلفة، وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.