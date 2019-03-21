تنفيذ مناورة بالذخيرة الحية في منطقة الكنيسة – كفرقوق بحضور العماد قائد الجيش

الجمعة, 27 أيلول 2019

بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، نفذ فوج الحدود البرية الثالث في منطقة الكنيسة- كفرقوق مناورة بالذخيرة الحية، تحاكي إحباط عملية تسلل مجموعة إرهابية تمّ رصدها عبر الأبراج، المزودة بكاميرات مراقبة حديثة لرصد عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود والمعابر غير الشرعية. وتندرج هذه المناورة التي شارك فيها فوج المدفعية الأول وطبابة منطقة البقاع في سياق الأهمية الكبرى التي توليها القيادة للأفواج المنتشرة على الحدود لتنفيذ المهمات الموكلة إليها، خصوصاً في مجالات منع تسلل الإرهابيين ومكافحة عمليات التهريب بأشكالها كافة. وقد حضر المناورة عدد من الضباط ومدربون أميركيون وبريطانيون وكنديون وحشد من المدعوين.

وألقى العماد عون كلمة أوضح فيها أنه عند انتهاء مهام حفظ الأمن سوف تعود الأفواج إلى ثكناتها باستثناء أفواج الحدود البرية التي ستواصل مهامها في الدفاع عن الحدود من التهديدات الإرهابية ومنع عمليات تهريب الأشخاص والبضائع والمخدرات.

وختم قائلاً: " لن نبخل بأي جهد للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن في شتى الميادين".