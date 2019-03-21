تنفيذ مناورة جوّية وبريّة ضمن تمرين Cèdre Bleu 2019

الجمعة, 21 حزيران 2019

في ختام التمرين المشترك Cèdre Bleu 2019، نُفّذت مناورة بالذخيرة الحيّة في العاقورة تخللها رمايات جوية بالصواريخ والرّشاشات نفّذتها طوّافات Gazelle التابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وطوافات Puma الفرنسية، كما شارك عناصر من فوج مغاوير البحر وفوج المدرعات وفوج المجوقل والوحدات البرية الفرنسية، واستخدِمت مختلف الأسلحة الفردية والرشاشات الخفيفة والمتوسطة.

وتحاكي هذه المناورة مهاجمة مجموعات إرهابية في أماكن جبلية وعرة، وتهدف إلى تطوير قدرات الدعم الجوي، ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات البرية والجوية خلال تنفيذ العمليات العسكرية.