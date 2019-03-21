تنفيذ مناورة في جرود العاقورة لتلامذة الكليّة الحربية ـــ السنة الثالثة بحضور قائد الجيش

الثلاثاء, 02 تموز 2019

بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط والملحقين العسكريين، نفّذ تلامذة ضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية، مناورة هجومية بالذخيرة الحيّة في منطقة جرد العاقورة، تحاكي قيام لفيف تكتي مدعوم برمايات جوية ومدفعية بمهاجمة مجموعة إرهابية تحصنت في المنطقة، وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في جميع المناطق اللبنانية.

وفي ختام المناورة، نوّه قائد الجيش بأداء التلامذة الضباط والوحدات المشاركة، مشدداً على أهمية التدريب النوعي الذي يؤدّي إلى أعلى درجات المهارة والاحتراف. وأثنى على جهود ضباط الكلية الحربية وعسكرييها بهدف تحضير التلامذة ليكونوا ضباطاً على قدر آمال المواطنين، رافعين سيوف الحق في وجه العدو الإسرائيلي المتربّص عند الحدود الجنوبية، والخلايا الإرهابية التي تضمر الشر للوطن.

وأضاف: "لا شيء صعباً أو مستحيلاً عند رجال يمتلكون إرادة صلبة لا تلين".